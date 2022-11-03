Ребёнку-сироте вручили ключи от новой квартиры

В администрации города Шумерли в торжественной обстановке состоялась церемония вручения ключей от благоустроенной квартиры лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Александра Лобочкова, главный специалист-эксперт по опеке и попечительству Марина Егорова.

В адрес виновника торжества прозвучали пожелания добра и благополучия, а также напутственные слова. В ответ Алексей, не скрывая радости и волнения, произнес слова благодарности.

В текущем году жилье предоставлено четверым лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдан один жилищный сертификат на приобретение жилья.

По состоянию на 1 ноября в списке на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями по городу состоят 54 человека, из них 25 — в возрасте до 18 лет, 28 – от 18 до 23 лет и 4 – старше 23 лет.

Работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» будет продолжена в соответствие со сформированным списком по городу.



Источник: сайт администрации Шумерли.