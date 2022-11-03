Призывников не отправят служить в зону СВО



3 ноября в военном комиссариате по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районов состоялось первое заседание призывной комиссии, связанное с осенним призывом граждан на военную службу. Напомним, что в связи с частичной мобилизацией начало проведения традиционных призывных мероприятий было отложено на месяц – не с 1 октября, а с 1 ноября. Но призывная кампания завершится как обычно, 31 декабря 2022 года.



В Чувашской Республике будет призвано менее 1 тысячи человек, что существенно меньше, чем год назад. Из Шумерли и Шумерлинского муниципального округа на срочную военную службу отправятся порядка 30 человек, рассказал газете временно исполняющий обязанности военкома Николай Абрамов. «Если говорить о географии их будущей службы, то это точно не новые 4 субъекта России и не зона боевых действий СВО, — акцентировал он внимание. — Призывники будут направлены в учебные соединения и воинские части для освоения современной техники и получения военно-учетной специальности. Наибольшая часть призванных сейчас шумерлинцев отправится в сухопутные войска и части Министерства обороны, есть разнарядки и из других видов войск». Первая отправка состоится 10 ноября, планируемая последняя – 11 декабря.



При прохождении молодым человеком призывной комиссии у него обязательно интересуются, где бы он хотел служить. «Естественно, призывники говорят о желании служить в элитных войсках – разведка, спецназ, ВДВ. Но тут определяющими факторами являются физическое здоровье, морально-психологическое состояние, состав семьи и так далее. Если человек подходит по всем параметрам и есть запрос на такого призывника, то его просьба будет удовлетворена», — пояснил Николай Абрамов. Кстати, под осенний призыв в большинстве попадают юноши и молодые мужчины, получившие отсрочки весной именно по состоянию здоровья. Чаще всего встречается недобор веса. Сейчас, несмотря на сжатые сроки призыва, призывники также проходят медкомиссию. И по-прежнему внимание уделяется профилактике новой коронавирусной инфекции: тестирование призывников в Шумерле перед отправкой, при прибытии на сборный пункт, 2-недельный карантин в воинской части – весь этот механизм продолжает действовать, напомнил врио военкома.



«Вообще, у нас нормальная, здоровая молодежь. И еще заметно увеличилось число призывников после окончания вузов, которые не хотят отсрочек, готовы и идут служить. Они понимают, что наличие армейского опыта вкупе с образованием откроет им больше возможностей при трудоустройстве», — резюмировал собеседник.



Наталья Игнатьева.







