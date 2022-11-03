Память наша крепче, чем гранит

28 октября в Чувашии впервые отметили День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На мемориале «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе состоялся митинг-реквием.



Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что этот памятный день был учрежден в прошлом году, который прошел под знаком подвига тружеников, возводивших в годы войны линию обороны.

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Государственной Думы Алла Салаева в своих выступлениях отметили важность воспитания у молодого поколения уважительного отношения к истории Отечества, к ветеранам войны и труженикам тыла.



В официальной церемонии возложения к монументу гирлянды памяти и славы приняли участие кадеты Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. А.В. Кочетова.

На митинге-реквиеме почтили память тружеников тыла и делегации Шумерли и Шумерлинского муниципального округа.



В этот же день в рамках открытия XXXII Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова в театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Сурский рубеж». Сюжет произведения строится вокруг реальных событий 1941—1942 гг., когда на территории Чувашии, в глубоком тылу, шли работы по строительству оборонительных рубежей. Трагические события времен Великой Отечественной войны переплетены с фольклорной линией, чувашскими легендами, их тайнами и героями. Спектакль создан на грант Главы Чувашской Республики для реализации творческих проектов профессиональных коллективов.

Второй показ оперы состоится в День народного единства, 4 ноября.



Источник: cap.ru.







