На трудоустройстве жителей Чувашии не отразился уход зарубежных компаний

Аналогичное положение дел характерно и для России в целом. К соответствующему выводу пришли аналитики сервиса Зарплата.ру. Выяснилось, что 78% уволенных сотрудников зарубежных компаний уже трудоустроены. При этом больше половины респондентов на новом месте стали зарабатывать даже больше, чем прежде.

Эксперты также отметили: 30% опрошенных уволены из-за ухода из страны их организаций. Еще 16% уволились сами, хотя российская организация выкупила активы ушедшего зарубежного бренда и продолжила деятельность. Такие цифры со ссылкой на социологов приводит «Комсомольская правда» https://www.kp.ru/daily/27464.5/4669923/

В целом бывшие работники иностранных компаний очень востребованы на рынке труда и довольно легко трудоустраиваются. Нужно отметить, безработица в России находится сегодня на историческом минимуме и составляет 3,8%, спрос на сотрудников остается довольно высоким.

Эксперты особо отмечают тот факт, что большинство зарубежных компаний уходили из России с большой неохотой, так как имели нужные ресурсы и большой рынок сбыта. «Терять производство рядом с ресурсами и рынком сбыта – это как самому себе руку-ногу отпилить», – подчеркнула заместитель Председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

Что касается Чувашии, после ухода зарубежных компаний из страны массовых увольнений в республике не наблюдалось. У нас просто-напросто не было гигантов вроде шведской IKEA. Все стабильно и на промышленных предприятиях, в руководстве которых принимали участие иностранцы. Последние просто выведены из состава учредителей, а люди по-прежнему трудятся на своих местах.

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Уволены с повышением зарплаты: Работники ушедших западных компаний рассказали, как изменились их доходы



Источник: kp.ru.