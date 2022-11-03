Сегодня в Совете Федерации проходит торжественная церемония награждения юных жителей России, которые первыми бросились на помощь попавшим в беду людям, спасли их жизни и здоровье. Мероприятие проводится в девятый раз в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».



Как отметила в приветственном слове председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, всего было получено 154 представления для награждения памятной медалью СФ «За проявленное мужество» из 54 регионов. Не всех юных героев удалось пригласить сегодня в Москву, поэтому такие же торжественные церемония будут организованы позже в субъектах.

Медали и подарки детям вручали сенаторы от регионов, Герои России, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и первый замминистра МЧС Александр Чуприян.

Среди награжденных памятной медалью СФ «За проявленное мужество» – 13-летний новочебоксарец Макар Мушков, который летом в деревне Кокшамары Республики Марий Эл спас тонущего ребенка 4-х лет.







