Жители не хотят мириться с лужами

В минувший вторник рабочее совещание главы администрации Шумерли Валерия Шигашева

с начальником управления градостроительства и городского хозяйства Альбиной Ксенофонтовой

и директором МУП «БТИ» Александром Балакиревым прошло с выездом на место.

Вначале они прибыли к дому № 40 по ул. Ленина, жильцы которого через нашу газету жаловались на состояние межквартального проезда от их дома до центральной улицы и до дома № 36 (материал Марины Абрамовой «Дорога к дому. Через грязь и лужи», № 37 от 23 сентября 2022 г.). И нынешние погодные условия способствовали тому, что проблема предстала во всей «красе». Здесь проезжающие машины бороздят лужи и грязь, а пешеходы осторожно передвигаются по кромке «суши», оставшейся от прежнего тротуара. Дополняют картину полной разрухи куча бэушного асфальта и пожухлые кусты с торца самого дома.



По итогам осмотра директору МУП «БТИ» было дано задание 2 ноября приступить к планировке проезда, убрать кучу и заросли кустарника, а управлению градостроительства и городского хозяйства — на следующий год подготовить расчеты и необходимую документацию для строительства здесь тротуара и асфальтирования выездов к проезжей части ул. Ленина.

Затем рабочая группа побывала в одном из проблемных дворов города — у дома № 36/1 по ул. Ленина. Здесь тротуар перед двумя подъездами непригоден для передвижения людей, так как скрыт под огромной лужей, и спасает лишь отмостка вдоль стены дома.



«Естественный водоем» жильцы наблюдают не первый год. Причина его в низком уровне двора по сравнению с соседними территориями плюс отсутствие ливнеприемника. В ходе осмотра Альбина Ксенофонтова сообщила, что данный двор вместе со дворовой территорией соседнего дома № 36 в 2023 году должен быть благоустроен по указу Главы Чувашии № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». При проектировании предусмотреть поднятие уровня тротуара на 15-20 см с уклоном от подъездов дома к газону – такое поручение дал в связи с этим Валерий Шигашев.

Наталья Игнатьева.