Дорогие наши подписчики и читатели!

В октябре редакция завершила социально значимый проект «Провинциальными тропами», который мы реализовали при поддержке Минцифры Чувашии. А значит, подведены итоги фотоконкурса «В объективе – малая родина», который мы объявляли в рамках этого проекта.

Из 43 фотографий мы составили фотоальбом «Провинциальными тропами» в нашей группе в сети «ВКонтакте» (https://vk.com/vpered21). Посмотрев его, вы увидите привычные шумерлинцам места, узнаете о новых и, возможно, отправитесь в туристическую поездку, чтобы познакомиться с ними поближе.



Эти фотографии прислали нам 10 участников конкурса. Наиболее содержательной оказалась заявка шумерлинского фотографа со стажем Игоря Кириллова. И неудивительно, что почти все члены редколлегии выбрали лучшие для себя снимки именно его авторства. Кому-то понравился вид марпосадского пляжа, кому-то – водонапорная башня среди золотых кленов и берез, а другому пришлось по душе фото Центра детского творчества в сумеречном тумане. К сожалению, на газетной бумаге настроение каждой из фотографий не передать, поэтому нам пришлось отказаться от идеи напечатать самые интересные снимки в газете.



По условиям конкурса мы не выбирали одного победителя. Благодарны всем, кто откликнулся на наше предложение и поучаствовал: Николаю Атяшеву, Игорю Кириллову, Татьяне Горычевой, Андрею Анткееву, Наталье Герасимовой, Святославу Ананьеву, Дарье Перепелкиной, Татьяне Лескиной, Ларисе Ивановой и Евгению Угарову. Участники получат электронные сертификаты, полугодовую электронную подписку на нашу газету и по два билета в кинозал ДК «Восход» сроком использования до конца текущего года. Приглашаем участников за наградами, при невозможности личного визита свяжитесь с нами по по эл. почте vpered7@mail.ru или по тел. 8 (83536) 2-02-52 для уточнения адресов электронной почты, на которые мы будем рассылать газету и сертификаты.



Редакция газеты «Вперёд».