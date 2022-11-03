В эфире – темы мобилизации и мер поддержки

1 ноября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция Главы Чувашии Олега Николаева по теме проведенной в регионе частичной мобилизации.

Оценивая процесс, Олег Николаев заявил, что всё прошло достаточно ровно, несмотря на новый для регионов опыт. Выявленные пробелы и проблемы устранялись в ручном режиме, в тесном взаимодействии органов исполнительной власти республики, территориальных подразделений федеральных органов власти. «Работа в целом проведена на высоком уровне, целевые показатели достигнуты», — заключил глава.



Инцидентов, которые бы нарушали права или затрагивали интересы людей в ходе частичной мобилизации, нет, заявил на пресс-конференции Олег Николаев. Что касается жителей Чувашии, выразивших желание поехать в зону СВО добровольцами, то отказывали им либо по состоянию здоровья, либо в связи со сложной семейной ситуацией. Были отказы и в связи с возрастом. «Максимальный возраст добровольца, который ушел служить, – 55 лет», — привел данные по Чувашии руководитель региона.



Случаи ошибочного призыва людей по частичной мобилизации были, констатировал Олег Николаев. Возвращали из центров по боевому слаживанию многодетных отцов (порядка 8 человек), заменяли получивших повестки работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Были случаи, когда чиновники местного, сельского уровня, используя свое служебное положение, запугивали односельчан. Немного, всего пара. Мы по ним быстро и достаточно жестко разбирались, что позволило пресечь на корню такие явления и ровно пройти все этапы частичной мобилизации», — рассказал, отвечая на вопрос журналиста ТАСС, Глава Чувашии.



В части обеспечения мобилизованных дополнительными мерами поддержки работа не останавливается, постоянно корректируется, сообщил Олег Николаев. «Буквально вчера по моему поручению на места слаживания, где находятся чувашские ребята, выехали медицинские бригады для оказания стоматологической помощи, — привел пример Глава Чувашии. – Всё внимание исходя из наших возможностей мы направляем на наших ребят».



В целом, меры поддержки в Чувашии можно разделить на три сектора: направленные на самих мобилизованных, на членов их семей и на тех, кто вернулся из зоны СВО с ранениями. Меры принимались на региональном уровне в дополнение к федеральным, чтобы охватить как можно большее число наших граждан, отметил Глава Чувашии. «Мы приняли дополнительно не менее 15 мер, которые зафиксированы в нормативных документах. Кроме этого, принимаются решения разовые», — сказал Олег Николаев. В связи с дефицитом на рынке некоторых товаров для призывников по частичной мобилизации из резервного фонда республики выделено 100 миллионов рублей на централизованную закупку всего необходимого. Произошло и мощное сплочение общества, что позволило собирать вещи, продукты, технику и быстро передавать их мобилизованным из Чувашии.



Что касается поддержки новых территорий России, то найден новый вариант, поделился руководитель республики, — «через те компетенции, которые сильны в Чувашии, это прежде всего электротехника». Республика с апреля предложила свои услуги по организации в ДНР производства трансформаторов для народного хозяйства. Была передана конструкторская документация, обучен персонал. «Вчера трансформатор, собранный совместно чувашскими и донецкими специалистами, отправлен к месту установки, — сообщил Олег Николаев. – И уже через две недели такие трансформаторы будут собираться на территории Донецкой народной республики». А это и новые рабочие места, и в целом настроение в обществе, уверенность в завтрашнем дне.



Соб. инф.