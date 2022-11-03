В Шумерле состоялся благотворительный концерт «Своих не бросаем»



В канун Дня народного единства в ДК «Восход» г. Шумерли состоялся благотворительный концерт «Своих не бросаем». Зрители, пришедшие в зрительный зал, стали причастны к важной патриотической акции в поддержку специальной военной операции. Все собранные средства будут направлены на спецсчет фонда «Перле» для поддержки мобилизованных участников СВО.



Каждый шумерлинец, сидевший в зале, внес свой вклад в общее дело и стал частью единства великой страны. Мощнейшая энергетика номеров, артистизм исполнителей, принизывающие слова ведущих оставили от концерта самые положительные эмоции.

Ольга Дмитриева.







