В Чебоксарах пройдет фестиваль «В семье единой «Вместе-Пӗрле! »

В пятницу, 3 ноября, в Чебоксарах в Доме дружбы народов пройдет республиканский фестиваль национальных культур «В семье единой «Вместе-Пӗрле!», приуроченный ко Дню народного единства.

Сегодня в нашей стране проживают около двухсот этнических групп. У каждой из них своя культура, традиции и обычаи, но всех их объединяет любовь к России и своему народу. Сплоченность людей и их единство и станут главной темой этого фестиваля.

В мероприятии примут участие представители разных национальностей, руководители национально-культурных объединений, жители города, творческие коллективы республики.

«Сегодня как никогда важно сохранить верность дружбе между народами, иметь духовную сплоченность. В единстве наша сила. Огромное значение имеют мероприятия по сближению людей разных национальностей», – рассказал руководитель Дома дружбы народов Чувашской Республики Юрий Токмаков.

чувашинформ.рф