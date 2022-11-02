3 ноября пройдет IX торжественная церемония «Дети герои»

3 ноября пройдет IX торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество и спасших человеческие жизни.

Это мероприятие традиционно проводится в Совете Федерации накануне Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

В церемонии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сенаторы РФ, Герои России.

В 2022 году специальными медалями «За проявленное мужество» будут награждены ребята почти со всех регионов России. Среди них — тринадцатилетний Макар Мушков из Новочебоксарска. Летом, во время летних каникул, он спас тонущего 4-летнего мальчика.