1 ноября в г.Москве в Государственном театре наций состоялась торжественная церемония награждения лауреатов III Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ-2022». Участниками торжественной части стали ведущие творческие коллективы России.

В номинации «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений» лауреатом премии стал проект «Вышитая карта России» Чувашского национального музея Минкультуры Чувашии.

«Большое спасибо организаторам конкурса за высокую оценку проекта. Спасибо всем мастерам, которые участвовали в создании вышитой карты России. Это проект не только Чувашии, а всей страны. Спасибо тем, кто поддерживал проект, инициированный в Чувашии – народной артистке России Надежде Бабкиной и ансамблю «Русская песня», ФАДН России, Минкультуры России, Главе Чувашии Олегу Николаеву. «Вышитая карта России» — уникальный проект, который каждый житель страны должен увидеть собственными глазами. Приглашаем всех в г.Чебоксары в Чувашский национальный музей», — прокомментировала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Напомним, сейчас ведется работа по дополнению полотна 4-мя новыми фрагментами: на «Вышитой карте России» появятся регионы, вошедшие в состав страны, – Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Три фрагмента (ЛНР, ДНР, Запорожье) уже готовы и на пути в Чувашию.

12 декабря в День Конституции проект с 89 регионами будет представлен в театре «Русская песня» в г.Москве.

Справочно:

Премия «ГОРДОСТЬ НАЦИИ-2022» была вручена по семи номинациям: «За вклад в укрепление межнационального мира и согласия»; «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»; «За вклад в сохранение и развитие родных языков»; «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»; «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений»; «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»; «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

Участниками, презентовавшими свои достижения в области этнокультурного развития и укрепления единства народов России, стали представители общественных объединений, волонтерских движений, преподаватели родных языков, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков, мастера народного творчества, руководители и участники творческих коллективов из разных регионов страны.

Минкультуры Чувашии.