На вопросы по осеннему призыву в Чувашии ответят на горячей линии 122

1 ноября в России начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил. Новобранцев встречает и военный комиссариат города Канаш, Канашского и Янтиковского районов. Одними из первых на медкомиссию пришли братья Денис и Димитрий Сергеевы из Янтиково, молодые люди получили повестку на 7 ноября. Служить они будут в воздушно-десантных войсках.



«Сначала на призывную комиссию прибыли уроженцы Янтиковского района, потом мы встретили ребят из Канашского района, впереди работа с жителями Канаша. Хочу подчеркнуть главное – молодые люди, призванные на срочную службу, на специальную военную операцию направляться не будут, – отметил военный комиссар города Канаш, Канашского и Янтиковского районов Чувашии Юрий Барышов. – Также напомню: возникающие об осеннем призыве вопросы можно задавать на горячей линии 122».



Действительно, теперь кроме данных о частичной мобилизации на горячей линии 122 и ресурсах Объясняем.рф россияне могут узнавать подробную информацию о ходе и особенностях проведения очередного призыва. «Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена», – рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что за последнюю неделю количество обращений на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации снизилось на 10%. В среднем в день кол-центры обрабатывают 18 тыс. обращений, практически исключая недозвоны.



Горячая линия 122 в Чувашии активно работает, звонящим доступно голосовое меню, также есть возможность связаться с одним из 17 операторов. При необходимости человека могут переключить на психолога для оказания соответствующей помощи. В регионе, как и по всей стране, отмечают уменьшение числа звонков, связанных с частичной мобилизацией. Если максимально на горячей линии регистрировали больше тысячи обращений в день, то сейчас количество звонков снизилось, в последнюю неделю октября их поступало не более 155 в день. Теперь на горячей линии жителям Чувашии расскажут и об осеннем призыве.