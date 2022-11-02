Источники водоснабжения должны соответствовать требованиям

Шумерлинской межрайонной прокуратурой ранее проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства при обеспечении населения качественной питьевой водой на территории Шумерлинского муниципального округа, в ходе которой было установлено, что в муниципальной собственности округа находятся 3 башни, из них 2 расположены в с. Русские Алгаши и 1 — в д. Чувашские Алгаши. При этом администрацией не получены санитарно-эпидемиологические заключения по проектам организации зон санитарной охраны функционирующих водозаборных скважин, а также на использование скважин в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, сами проекты организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отсутствуют.



Шумерлинский межрайпрокурор обратился в суд с иском к администрации Шумерлинского муниципального округа с требованиями о возложении обязанности в течение 3 месяцев с момента вступление решения в законную силу разработать проект организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в с. Русские Алгаши и д. Чувашские Алгаши, получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.



Суд поддержал истца, дав администрации округа на исполнение решения 4 месяцев с момента вступления его в законную силу.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.