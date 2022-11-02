Более 250 сообщений о детских площадках оставили жители Чувашии в соцсетях

Такие данные за четыре последних месяца приводит Центр управления регионом Чувашской Республики. Среди обращений к руководителям муниципалитетов и органов власти часто встречаются просьбы обновить во дворах жилых домов игровые формы или установить недостающие элементы.

Одни из последних примеров – сообщения активистов из Чебоксар. Жители дома 33 по Эгерскому бульвару пожаловались на то, что к конструкции детской площадки плохо прикреплена лестница, а жители дома 42 по улице Энгельса столицы республики попросили повесить отсутствующие во дворе качели.

Сигналы чебоксарцев были обработаны и переданы в администрацию города для исполнения. В итоге по первому адресу была закреплена лестница, а по второму – появились качели.

Чувашинформ.рф