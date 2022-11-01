Получение кредита в Банке «Пойдём! »

Индивидуальный подход к каждому клиенту

АО КБ «Пойдём!» — представлен в 35 регионах РФ и насчитывает более 220 офисов.

Одна из главных ценностей Банка «Пойдём!» — индивидуальный подход к клиенту, что прежде всего реализуется в принятии кредитного решения финансовым консультантом после беседы с клиентом. Не машиной, не скорингом, а конкретным человеком, который смог получить от клиента необходимую информацию в процессе проведения кредитного интервью.

Каждый из нас сталкивается с необходимостью решать разного рода финансовые вопросы, но не всегда располагает нужной суммой для их решения. Хорошо, когда рядом есть надежный партнер, друг, помощник, который сможет оказать своевременную поддержку. Таким другом и помощником для Вас в решении финансовых вопросов может стать Банк «Пойдём!». Кредиты – это удобный финансовый инструмент, который при грамотном использовании, помогает сделать нашу жизнь удобнее и практичнее.

Индивидуальность в подходе к клиенту проявляется в том, что Банк «Пойдём!» готов рассматривать заявки от клиентов и в отдельных случаях, дать клиентам рекомендации, каким образом можно улучшить свою кредитную историю. В Банке «Пойдём!» рассматривают заявки от заемщиков с общим стажем от 1 года. Также для подтверждения кредитоспособности клиент может указать в запросе все свои доходы от различных видов деятельности. Рассмотрение заявки на кредит произойдет не позднее следующего рабочего дня после поступления заявления о предоставлении потребительского кредита от клиента. *

Финансовые консультанты Банка искренне стараются помочь и предложить оптимальное решение. Нередко клиенты говорят о «Пойдём!»: «Это Банк, где мне пошли навстречу». Мы ценим это и делаем все возможное для наших клиентов, ведь мы – «Первый Добрый Банк».**

Подать заявку на получение кредита можно на сайте www.poidem.ru, по телефону 8 800-200-123-0 (звонок бесплатный) или в офисе по адресу:

г. Шумерля, ул Интернациональная, д. 29

график работы:

ежедневно с 09:00 до 20:00

перерыв с 13:00 до 14:00

Контактный телефон 8 (8352) 72-06-50

* Банк вправе в одностороннем порядке увеличить срок рассмотрения.** «Первый Добрый Банк» – товарный знак АО КБ «Пойдём!», свидетельство о регистрации товарного знака №695484. Подробности – в офисах Банка и на сайте Банка www.poidem.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Не оферта. АО КБ «Пойдём!». Лицензия ЦБ РФ №2534 от 18.08.2016 г. Реклама

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Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!» (АО КБ «Пойдём!»)

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ИНН/КПП 5401122100/997950001

договор: б/номера от 02.03.2017

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