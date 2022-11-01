Любовь Вазюкова: «Мы работаем для того, чтобы сохранить наше культурное наследие»

В Чувашии в мире и согласии проживают представители более 120 национальностей. Все они бережно хранят свои уникальные традиции, народные промыслы и культуру. Несмотря на этнические корни, они считают себя частью русского народа и несут двойную идентичность.

Говоря о культурном достоянии чувашского народа, нельзя не отметить национальную вышивку. Ведь с давних времен по всему миру знали о ней и ценили наряды с оригинальными узорами.

Сегодня истинные мастера бережно сохраняют, развивают и передают свое умение подрастающему поколению. Одной из них является вышивальщица, мастер народных художественных промыслов, член Гильдии ремесленников Чувашской Республики Любовь Вазюкова.

«Я очень люблю чувашскую вышивку. Для меня каждый узор – это шедевр, связь поколений. У меня в гардеробе много собственноручно украшенных чувашской вышивкой костюмов и платьев. Мне хочется сохранить ручную вышивку, так как машинная вышивка не передает настоящую красоту швов и узоров чувашского орнамента», — поделилась Любовь Степановна.

Рукодельница более 40 лет занимается этим видом искусства и делится мастерством с ученицами школы чувашской вышивки. Также она проводит обучающие мастер-классы в республике и во многих городах нашей страны. Как призналась Любовь Степановна, она всегда готова поддержать детей в их стремлении научиться чувашской вышивке.

«Я персонально занимаюсь с детьми. Если ребенок хочет освоить это мастерство, то почему бы его не поддержать. Заставить человека вышивать невозможно. Он сам должен иметь желание, и тогда у него все получится. У меня много учеников, которые подают надежды и являются многократными призерами выставок. Я надеюсь, что они будут продолжать это дело, тем самым мы сохраним традиции нашего народа», — сказала вышивальщица.

Дети не только из нашей республики, но и из других регионов России проявляют большой интерес к чувашской вышивке и хотят освоить технику. В ближайшем будущем Любовь Вазюкова планирует восстановить онлайн мастер-классы и с помощью иглы и нитей научить всех желающих создавать шедевры ручной работы.