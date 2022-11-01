Земной поклон труду  крестьянскому!

Сегодня, 1 ноября, в актовом зале администрации Шумерлинского муниципального округа состоялось торжественное чествование работников сельского хозяйства. Так уж повелось в округе, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают тогда, когда заканчиваются осенние полевые работы. Озимые посеяны, поздние культуры почти убраны – теперь можно подвести итоги и отпраздновать завершение сельскохозяйственного года.

Председатель Собрания депутатов Борис Леонтьев тепло поздравил сельских тружеников с профессиональным праздником, пожелал виновникам торжества доброго здоровья, семейного благополучия, а также высоких урожаев и финансовой стабильности. Искренние слова благодарности в адрес аграриев и ветеранов отрасли высказал глава администрации Лев Рафинов. Он отметил, что ветераны сельхозпроизводства вписали немало славных страниц в историю района, мы по праву гордимся ими.

Праздник объединил механизаторов и животноводов, обслуживающий и руководящий состав сельхозпредприятий, глав личных подсобных хозяйств, все тех, кто душой болеет за развитие села. В праздничной обстановке их труд был отмечен наградами. Благодарность Главы Чувашии вручена водителю центра финансово-хозяйственного обеспечения Шумерлинского МО Михаилу Кирилину. Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства республики награждены ведущий экономист шумерлинского подразделения Чувашской республиканской ветеринарной лаборатории Татьяна Игушкина, глава крестьянско-фермерского хозяйства Лев Ануфриев, главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии администрации Ирина Соболева. Благодарности Министра сельского хозяйства Чувашской Республики удостоены тракторист Валерий Илакин и инженер-механик Геннадий Ильин сельхозкооператива «Комбинат». Заведующий сектором по взаимодействию с предприятиями агропромышленного комплекса отдела сельского хозяйства и экологии администрации округа Татьяна Атяшева награждена Почётной грамотой Совета муниципальных образований Чувашской Республики. На празднике отметили и тех, кто многолетним добросовестным трудом внес большой вклад в развитие сельского хозяйства района. Почетным знаком «За заслуги перед Шумерлинским районом» награждены ветераны агропромышленного комплекса Валентина Зенкина и Валентина Рафинова. Почётной грамоты Шумерлинского района удостоились подсобный рабочий Владимир Матвеев и водитель Владимир Мальцев сельхозкооператива «Комбинат». Благодарность администрации Шумерлинского муниципального округа объявлена машинисту Олегу Рафинову сельхозкооператива «Комбинат», оператору машинного доения Светлане Губиной, рабочему по уходу за крупным рогатым скотом Петру Романову, заведующему складом Евгению Кошкину, трактористу-машинисту Андриану Казакову ООО «Приволье», главам ЛПХ Туванского сельского поселения Надежде Рафиновой и Радию Сердину, Юманайского сельского поселения Галине Оривановой, Ходарского сельского поселения Елене Великовой, Краснооктябрьского сельского поселения Надежде Федоровой. Благодарственное письмо администрации Шумерлинского муниципального округа вручено начальникам Ходарского и Егоркинского территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации округа Юрию Евграфову и Ольге Улисовой. Благодарственное письмо Шумерлинского районного местного отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия» получила председатель сельхозкооператива «Комбинат» Надежда Концова.

С основным докладом о состоянии дел в АПК выступил первый заместитель главы администрации – начальник отдела сельского хозяйства и экологии Андрей Мостайкин. Завершая выступление, он обратился к собравшимся в зале аграриям: «Вам, умеющим, не опуская рук, упорно и самозабвенно трудиться и искренне радоваться плодам своего труда, низкий поклон, крепкого здоровья, мира и благополучия в каждом доме! Процветания нашему сельскому хозяйству!»

Андрей Александрович наградил дипломами победителей муниципального этапа республиканского конкурса творческих работ, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ЧР, воспитанников дошкольных групп и обучающихся школ округа. В конкурсе особо отличились дети Егоркинской средней школы.

Праздник тружеников села был скрашен яркими художественными номерами в исполнении работников культуры округа.

Марина Ветликова.







