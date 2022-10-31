Юридические лица и население задолжали предприятиям ЖКХ Шумерли 93,4 миллиона рублей

Причем порядка 67,5 миллиона – это просроченная задолженность (за август и ранее). Такие сведения по состоянию на 1 октября содержатся на официальном сайте города.



Непосредственно долги населения составляют 37,4 миллиона рублей. Большие суммы задолжали граждане МУП «ШПТиВ» за отопление и горячее водоснабжение — 11,9 млн, МУП «Чистая вода» за холодное водоснабжение и водоотведение — 7,3 млн. А между тем обязанность своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги закреплена в Жилищном кодексе (часть 1 статьи 153). При наличии задолженности исполнитель коммунальных услуг вправе ограничить их подачу до полного погашения задолженности. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов гласят: под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2-х месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа (цены) на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.



Однако на деле МУПам и управляющим компаниям практически невозможно использовать механизм ограничения подачи ресурса применительно к отдельно взятой квартире. Они ведут претензионно-исковую работу по взысканию задолженности. Так, на 1 октября по 299 искам МУП «ШПТиВ» к физическим лицам взыскивается 3,7 миллиона рублей, МУП «Чистая вода» — по 41 иску на сумму 9,4 миллиона рублей. Но в реальности возвращается лишь часть средств. Например, из миллионной отсуженной задолженности за тепло и горячую воду ШПТиВ, по словам директора предприятия Николая Егорова, получает в лучшем случае пятую часть, совсем небольшая доля приходится на добровольно погашенные гражданами долги. Снизилась результативность работы с должниками после установления на законодательном уровне запрета на взыскание денег на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении. А коммунальные услуги таким должникам по-прежнему предоставляются. Так и копится у коммунальщиков дебиторская задолженность, год от года ухудшая их и без того тяжелое финансовое положение.