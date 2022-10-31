Стоматологи из Чувашии выехали в Ульяновскую область для оказания помощи мобилизованным гражданам

Глава Чувашии Олег Николаев поручил в короткие сроки организовать выезд региональных стоматологов в Ульяновск, чтобы мобилизованные граждане, которые в настоящее время проходят боевое слаживание и интенсивную огневую подготовку на полигоне, смогли проверить состояние зубов и при необходимости пройти лечение.

Распоряжением заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра здравоохранения Владимира Степанова для оказания стоматологической помощи мобилизованным 31 октября из Чебоксар отправилась группа специалистов Городской стоматологической поликлиники.

«Мы оперативно отреагировали на призыв о поддержке, так как осознаем важность организованной помощи мобилизованным гражданам. Сохранение стоматологического здоровья является одной из ключевых позиций общего здоровья военнослужащего и в этом вопросе мы готовы внести свой вклад и активно сотрудничать с коллегами на местах», — отметил главный врач Городской стоматологической поликлиники Минздрава Чувашии Владислав Борисов.

Санацию полости рта специалисты Городской стоматологии будут проводить в передвижном стоматологическом комплексе, который имеет широкие лечебно-диагностические возможности.

«В мобильном медицинском центре, предназначенном для проведения массовых профилактических осмотров полости рта, имеется весь необходимый комплект стоматологического оборудования и инструментария — две современные стоматологические установки, а также дентальный рентгеновский аппарат», — подчеркнул глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов.

Основная задача санации мобилизованных граждан – устранение всех имеющихся в ротовой полости потенциальных очагов инфекции и восстановление нормального функционирования зубочелюстной системы для успешного прохождения военной службы.