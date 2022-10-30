Шумерлинцы присоединись к международной просветительской акции «Географический диктант»

Сегодня в 12.00 стартовала международная просветительская акция «Географический диктант». В Шумерле площадкой проведения диктанта стал Центр детского творчества.



16 обучающихся школ города уселись за парты, чтобы проверить свои географические знания. Все они получат сертификаты участников.



В число 30 вопросов диктанта вошёл вопрос и учителя географии гимназии √8 Анны Саперкиной, которая начало акции встретила на площадке проведения диктанта в МГУ.



А вот и сам вопрос, предложенный шумерлинкой организаторам акции:

" Мало кто знает, что орехи растут не только в земле или на деревьях, но и в воде. На поверхности тихих пресных водоёмов можно увидеть ажурную розетку листочков растения, которое относится к семейству рогульниковых и занесено в Красную книгу, хотя ещё в начале прошлого века было очень распространено. Следы этого древнего растения найдены на раскопках межледникового периода. Археологи считают, что его плоды были одним из основных продуктов питания человека, ведь множество его скорлупок обнаружено на стоянках каменного века, а на Руси в X веке его продавали мешками. Назовите описанный орех. А) Лесной орех Б) Кадровый орех В) Арахис Г) Чилим.

Марина Ветликова.







