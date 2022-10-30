С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России).



С этого времени в Чувашии все государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания. Адрес офиса в Шумерле: ул. Кирова, д. 22.

Также граждане могут обратиться в фонд через портал госуслуг или лично через МФЦ.



Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.