Мир не без добрых людей

Наши постоянные читатели наверняка помнят статью об оказавшейся в трудной жизненной ситуации женщине — Елене Тамбовцевой, проживающей в д. Кадеркино.

О ней мы рассказывали в начале этого года, в 3-м номере газеты от 28 января.

Тогда по следам полученного письма, где рассказывалось о плачевном положении потерявшей зрение женщины, мы отправились в Кадеркино, чтобы познакомиться с ней и узнать подробности ситуации. Напомним читателям эту историю.

Елена Тамбовцева родилась в 1962 году в Казахстане. В 1984 году приехала в Подмосковье. В 2007 году переехала в Чувашию с мужчиной из Кадеркино, с которым и прожила около 12 лет в гражданском браке. В деревне они пасли деревенское стадо, помогали односельчанам на полях выращивать урожай. Когда в 2019 году гражданский муж умер, женщина устроилась на свиноферму в Аликовском районе. Осенью 2021 года у Елены стало ухудшаться зрение, которое спасти не удалось. В январе 2022 года, беспомощная из-за своей слепоты, она вернулась в дом в д. Кадеркино и оказалась на попечении односельчан.



Основной проблемой Елены Тамбовцевой было отсутствие документа, удостоверяющего личность, из-за чего она не могла пользоваться медицинскими услугами, хлопотать об инвалидности и о пенсии.



Эта история не оставила тогда равнодушным никого. Посильную помощь женщине стали оказывать односельчане, Юманайский территориальный отдел администрации округа. Под свою опеку Елену взял Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения. Директор КЦСОН Елена Волкова контролировала ситуацию лично. Специалисты отделения срочного социального обслуживания систематически посещали Тамбовцеву на дому. Но устроить ослепшую женщину в стационарное отделение было невозможно из-за отсутствия документов.



При поддержке центра Елена подала заявление в отделение по вопросам миграции МО МВД России «Шумерлинский», где была запущена процедура восстановления паспорта. В августе этого года было подтверждено российское гражданство Елены Тамбовцевой. Женщине был вручен восстановленный паспорт. Это дало возможность получить другие документы, такие, как СНИЛС, медицинский страховой полис, и возможность зарегистрироваться на портале госуслуг.



В августе Елена Тамбовцева в сопровождении специалиста по социальной работе посетила медицинское учреждение Чебоксар. После консультации с врачами было рекомендовано назначение группы инвалидности. Так Елене была установлена инвалидность и назначена пенсия. Параллельно была проведена работа по её определению в стационарное отделение. Женщина из-за отсутствия зрения не в состоянии самостоятельно справляться с бытовыми проблемами. В начале октября Елена Тамбовцева в сопровождении социальных участковых ШКЦСОН была доставлена в отделение социального обслуживания социально-оздоровительного центра «Вега» в п. Киря Алатырского района. Все неравнодушные люди, хоть как-то причастные к благополучному разрешению трудной жизненной ситуации Елены, уверены – здесь за ней будет соответствующий уход и присмотр.



А мы на примере этой истории еще раз убедились в том, что мир не без добрых людей. Помогая Елене Тамбовцевой, каждый на своем месте — будь то односельчане, представители администрации, специалисты отделения по вопросам миграции — сделал все возможное. Особая роль в этой истории досталась работникам Шумерлинского центра социального обслуживания населения. В основном благодаря их грамотным и слаженным действиям с различными структурами, пройдя все этапы оформления документов, Елена до наступления холодов устроена в стационарное отделение. Это еще раз подтверждает, что в центре работают настоящие специалисты своего дела, основная задача которых — решение проблем наименее защищенной категории граждан.

Марина Абрамова.