В Шумерле проходит Первенство Чувашии по быстрым шахматам среди детей



Сегодня физкултьурно-оздоровительный комплекс «Олимп» г. Шумерли превратился в шахматный центр республики.

Здесь проходит Чемпионат Чувашии по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, девушек и юношей до 15, 17 и 19 лет.

На церемонии открытия Чемпионата юных шахматистов приветствовали Председатель Федерации шахмат республики Михаил Мельник, депутат Госсовета Чувашии, куратор партийного проекта «Единой России» «Спорт в Чувашии» Леонид Пронин, директор Центра детского творчества, депутат городского Собрания Елена Голованова, главный судья соревнований Виктор Корнилов.

Около ста юных шахматистов со всех уголков Чувашии состязаются за звание сильнейших в республике.

Марина Ветликова.







