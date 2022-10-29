Участники спецоперации смогут бесплатно пройти медицинскую реабилитацию

24 октября министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов провел совещание по организации медицинской и социальной реабилитации военнослужащих, возвращающихся из зоны специальной военной операции.

Было отмечено, что все участники СВО, нуждающиеся в реабилитации, направляются лечащим врачом по месту жительства на первичную консультацию к врачу реабилитологу в Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. Специализированная реабилитация будет организована на базе городской клинической больницы № 1, Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и Республиканского кардиологического диспансера, в зависимости от диагноза. Нуждающиеся в высокотехнологичной реабилитации после телемедицинской консультации со специалистами федеральных медицинских центров будут направлены в республиканскую клинику или в федеральную.



Третий этап реабилитации в амбулаторных условиях будет организован в основном на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, городской клинической больницы № 1, а также при хорошем реабилитационном потенциале врач может дать направление в санаторий «Надежда».



В случае стойких признаков ограничения самообслуживания и жизнедеятельности врач по месту жительства направит такого пациента на медико-социальную экспертизу для определения группы инвалидности с разработкой индивидуальной программы реабилитации.



Также в Чувашии организована работа круглосуточного телефона доверия по номеру 8-800-100-49-94 для оказания неотложной медико-психологической помощи лицам, оказавшимся в кризисных ситуациях. В рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи организован прием врачами-психотерапевтами и медицинскими психологами, которые проводят диагностику, различные виды психотерапевтического лечения, психологическую коррекцию, индивидуальные и групповые тренинги.



Минтрудом Чувашии начата работа по оформлению социальных паспортов семей военнослужащих. Общую координацию деятельности по оказанию поддержки членам семей мобилизованных граждан будет осуществлять комплексный центр социального обслуживания населения Чебоксар. На базе 23 центров социального обслуживания населения созданы центры социально-психологической поддержки членов семей мобилизованных граждан.

Источник: Минздрав Чувашии.