При регулярном знакомстве со стипендиатами Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность начинаешь понимать, что у них много общего. И прежде всего это особый стержень в характере, трудолюбие и целеустремленность.

В числе стипендиатов 2022 года — студентка Шумерлинского политехнического техникума Александра Косова. Дисциплинированная, организованная, ответственная — эти качества, отмеченные в ее характеристике, бросились в глаза с первых минут общения.



Александра — выпускница гимназии № 8, окончила школу в 2019 году. Среди ее увлечений в школьные годы какой-то период были танцы и плавание, волонтерская деятельность. Но, как отмечает девушка, особой активностью она тогда не отличалась.



Мыслей продолжать учебу в 10 классе у Александры не возникало: хоть и училась на 4 и 5, пугали предстоящая в старших классах нагрузка и ЕГЭ. Поразмыслив о месте дальнейшей учебы, она остановила свой выбор на Шумерлинском политехническом техникуме, на специальности «Экономика и бухгалтерский учет».



К учебе в техникуме девушка привыкла достаточно быстро, ведь преподаватели относились к студентам с пониманием и готовностью помочь в любое время. Да и с однокурсниками сдружилась. Единственным, что не давало жить полноценной студенческой жизнью на 1 курсе, было дистанционное обучение. Однако это не помешало участию в различных конкурсах, в которых Александра начала себя активно проявлять.



Сейчас А. Косова на 4 курсе. Годы учебы в техникуме способствовали раскрытию ее способностей, и немалая роль в этом принадлежит куратору группы Валентине Николаевне Ганиной. Под ее руководством студентка начала разрабатывать различные проекты и добиваться успехов. Особенно ей запомнилась работа над проектом «Подростки и социальные сети», в котором она раскрыла тему привязанности молодежи к социальным сетям, рассказала об их пользе и вредном влиянии. В 2021 году проект занял 1-е место на Межрегиональном фестивале научного творчества учащейся молодёжи «Юность Большой Волги».



Есть в активе А. Косовой и другие победы в конкурсах различного уровня: это первые места в VIII межрегиональной конференции-фестивале «Научно-практическая деятельность как средство становления профессиональной компетентности обучающегося системы профессионального образования», в XLV межрегиональной студенческой научной конференции «Молодежь и кооперация-2021», в научно-практической конференции «Юный исследователь-2021», в межрегиональном конкурсе на лучшее студенческое научное общество «КласСНО!» (2020 г.), во всероссийских олимпиадах «Вектор развития: «Основы бухгалтерского учета» и «Основы философии», в конкурсе «Первый в космосе-2021». Студентка продемонстрировала весьма достойные результаты в большом этнографическом диктанте, международном исторический диктанте (первые места), в международной многопрофильной олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам, в научно-практической конференции «Наука. Юность. Творчество» (третьи места). У нее множество дипломов победителя и призера, сертификатов участника конкурсов, проходящих и в стенах техникума. Кроме того, Александра является членом волонтерского отряда «Команда» и председателем студенческого совета группы.



Стипендия Главы Чувашии стала достойной оценкой достижений А. Косовой как в научной, так и в иной деятельности. И, конечно же, значимым стимулом для дальнейших успехов. Впереди — завершающий год учебы, прохождение практики и защита диплома. А потом, возможно, и дальнейшее обучение.

Татьяна Александрова.