Приоритет – повышение доходов жителей Чувашии

Кабинет Министров республики в минувшую среду одобрил проект закона «О республиканском

бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По словам министра финансов Михаила Ноздрякова, сейчас отходит в сторону актуальность антиковидных мероприятий, но при этом сохраняется ситуация, связанная с санкционной политикой недружественных западных стран и в целом с рисками изменения геополитической ситуации. «В этих условиях безусловным приоритетом является обеспечение доходов граждан, которые связаны с бюджетом. Прежде всего, это заработная плата, поддержка малообеспеченных слоев населения и обеспечение соответствующих социальных выплат. В текущей ситуации, конечно, особое внимание уделяется и поддержке семей участников спецоперации», — заметил первый вице-премьер. Дальнейшее развитие получат и республиканские программы по благоустройству дворов, детских спортивных площадок, программы водоснабжения и теплоснабжения, строительства и капитального ремонта школ, сельских клубов, а также программа цифровой трансформации.



Доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются в объеме 77,5 млрд рублей. Собственные доходы оцениваются в объеме 42 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального центра предусматриваются в объеме 35,6 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета на 2023 год сформированы в объеме 80,4 млрд рублей. Наиболее крупные суммы планируется направить на образование – 22,7 млрд рублей, на социальную политику – 19,5 млрд рублей и на национальную экономику – 14,5 млрд рублей.



Руководитель Минфина Чувашии обратил особое внимание на то, что в бюджете в полном объеме предусмотрены средства на обеспечение роста заработной платы работников бюджетной сферы. «Всего расходы на выплату заработной платы бюджетникам увеличиваются на 3,3 млрд рублей», — отметил Михаил Ноздряков. По озвученной им информации, учтены средства на повышение заработной платы работников, на которых распространяются «майские» указы Президента России. «В 2023 году запланировано повышение еще на 7,5 %», — уточнил министр. Одновременно заложены средства на повышение на 6,3 % заработной платы бюджетникам в связи с планируемым повышением МРОТ. Для прочих категорий работников бюджетной сферы предусмотрены средства на индексацию заработной платы с 1 января 2023 года на 6 %. Общий объем фонда оплаты труда бюджетников в 2023 году оценивается в 28,7 млрд рублей.



Источник: Минфин Чувашии.