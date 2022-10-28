Шумерлинские женщины приняли участие в  ХХ съезде Союза женщин Чувашии

27 октября в рамках форума земляков в Чебоксарах прошел юбилейный съезд Союза женщин Чувашии, посвященный 95-летию организации.

Активных женщин, собравшихся со всей республики, приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона отметил сложившиеся крепкие традиции организации. «Союз женщин Чувашии сегодня — это сильная общественная организация. Женское движение в Чувашии намного больше, чем просто общественная организация. Это целое созвездие общественных организаций, которые объединены, чтобы наполнять все, что происходит в регионе», — подчеркнул Олег Николаев. Он выразил признательность представительницам прекрасного пола за многогранную работу.

Союз женщин Чувашии с юбилеем также поздравили председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы Алла Салаева, Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, которые также обозначили огромную роль женщин в жизни современного общества страны.

Председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева выступила с докладом о проделанной работе за прошедшие два года. «Союз женщин Чувашии на сегодняшний день состоит из 26 территориальных отделений и 89 отраслевых отделений. Председатели отделений – женщины с активной позицией, из разных профессий и сфер деятельности», — рассказала Наталья Николаева.

Шумерлинский край на съезде представляла делегация городских женщин во главе председателя женсовета Шумерли Елены Головановой и делегация женщин Шумерлинского муниципального округа во главе председателя женсовета округа Натальи Николаевой.

Елена Голованова:

— Шумерлинская делегация женщин наряду с представителями остальных 25 муниципальных отделений приняла участие в работе XX съезда Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии». Здесь присутствовали многие политические лидеры и отраслевые министры. И это не случайно. Мы сегодня являемся действенными партнерами власти и институтов гражданского общества по вопросам защиты материнства и детства.

Вся работа Союза женщин Чувашии строится на основе программы Союза женщин России «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке», которая включает в себя 6 основных направлений: «Крепкая семья – стабильное государство», «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», «За обеспечение устойчивого развития и социальной безопасности», «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин», «За мир, международное сотрудничество и дружбу», «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия».

Работа проектов, реализуемых Союзом женщин Чувашии, всегда находит поддержку на муниципальном уровне. Наш женсовет одним из первых в республике подключился к программе оказания помощи вынужденным переселенцам из Донбасса. Мы, как и все остальные отделения Союза женщин, сегодня участвуем в акции «Подарок солдату»: собираем и отправляем гуманитарную помощь и письма поддержки военнослужащим — участникам спецоперации. Благодаря нашим женщинам ни один мобилизованный не ушел без памятного вышитого платочка.

Союз женщин Чувашии более двух лет возглавляет Наталья Николаева. Вчера на съезде ее кандидатуру, единогласно поддержав, утвердили на следующие два года. Уверена, что потенциал Натальи Алексеевны позволит организации не только идти в ногу со временем, но и будет ярким примером безвозмездной социальной активности на благо счастливого детства и беззаботного материнства.

Наталья Николаева:

— Прошедший съезд имел большую значимость не только для отделений Союза женщин Чувашии, но и для всей республики, ведь деятельность организации затрагивает все стороны жизни нашего региона.

С большим вниманием слушали доклад председателя Натальи Николаевой. Руками женщин за последние два года сделано очень многое!

На съезде Наталья Алексеевна была переизбрана председателем на новый период, также избраны членов правления и ревизионной комиссии.