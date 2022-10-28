Собрание депутатов отчиталось о своей деятельности

Отчет главы города Шумерли о своей деятельности и деятельности Собрания депутатов за три месяца 2021 года и 9 месяцев 2022 года был представлен на очередном собрании 20 октября. А началось заседание с торжественного момента — вновь избранным депутатам Собрания Веронике Федуловой (округ № 14) и Александру Афошину (округ № 15) вручили удостоверения.

Отчёт главы Шумерли – председателя Собрания депутатов Сергея Яргунина был разделен на блоки по разным направлениям деятельности депутатского корпуса: работа с населением, волонтерство, бюджет, отчетность, благоустройство, публичные слушания, тематический год в Чувашии и т.п.

За истекший период проведено 54 личных приема граждан в избирательном округе и в Собрании депутатов, на которых принято 86 человек. Рассматривались и письменные обращения граждан, которые в своем большинстве содержали просьбы об оказании содействия в решении вопросов ЖКХ. В адрес Собрания депутатов поступило 496 документов, из которых 44 – обращения граждан, 14 – обращения депутатов в Собрание депутатов и к главе города, остальные – обращения организаций.



В волонтерской деятельности успевают участвовать депутаты всех фракций и партий. Каждый из добровольцев выбирает то направление, которое ему больше подходит. Депутаты в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием, а больных – медикаментами. Слаженная работа депутатского корпуса с отделом социальной защиты населения позволила адресно помогать всем социально незащищенным слоям населения. Взаимодействие с руководителями сферы ЖКХ позволило неоднократно принимать участие в субботниках по благоустройству города, оказывать адресную помощь безнадзорным животным.



Одним из главных направлений в работе главы города, Собрания депутатов и администрации является работа по формированию, утверждению и исполнению бюджета. На всех стадиях бюджетного процесса своевременно и основательно проводились обсуждения проектов, их анализ, корректировка и принятие решений.



В заключение Сергей Яргунин отметил, что работу Собрания депутатов созыва 2020—2025 годов за отчетный период в целом можно уверенно оценить как удовлетворительную.



Источник: gshum.cap.ru.