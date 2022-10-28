Сборная Чувашской Республики примет участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве

С 28 по 31 октября в Москве в выставочном центре «Гостиный двор» и на площадках образовательных организаций пройдет Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходит в рамках Национального проекта «Образование». Соревнования пройдут по 40 основным компетенциям.

Из Чувашской Республики в Национальном чемпионате «Абилимпикс» примут участие 8 конкурсантов по 6 компетенциям: Светлана Петрова в компетенции «Вязание спицами» в категории школьник; Анастасия Шулдрина в компетенции «Поварское дело» в категории студент; Максим Алексеев в компетенции «Ремонт обуви» в категории школьник; Светлана Федотова в компетенции «Художественное вышивание» в категории школьник; Полина Суратова в компетенции «Швея» в категории студент; Виктория Розова в компетенции «Швея» в категории школьник; Самир Михайлов в компетенции «Промышленная робототехника» в категории студент; Николай Козлов в компетенции «Ремонт обуви» в категории школьник.

«Участники чемпионата «Абилимпикс» вдохновляют своим стремлением к достижению целей. В борьбу за медали вступят 1126 конкурсантов из разных регионов России и 707 из них вернутся домой уже в статусе национальных чемпионов, – подчеркнул первый заместитель АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Но важно отметить, что в финале участвуют сильнейшие, профессионалы своего дела. Они уже победители: стали первыми не только в своих регионах, но и преодолели, прежде всего, себя, продемонстрировали свои лучшие качества. Уверен, что нас ждет интересная борьба за медали».

В этом году чемпионат проходит под девизом: «Вместе – сильнее!». Он отражает суть инклюзивного общества, где вместе справиться с возникающими трудностями легче. Вместе можно многое преодолеть и стать сильнее: в профессии, сильнее в учебе, в коммуникации, в жизни. Рядом с наставниками, друзьями, коллегами, единомышленниками любая цель достигается легче, любую проблему можно решить, любую преграду преодолеть.

«В этом году Национальный чемпионат «Абилимпикс» впервые проходит сразу в двух форматах, – рассказал руководитель Национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук. – С 19 по 28 сентября состоялись соревнования по 39 дополнительным компетенциям, которые прошли в очно-дистанционном формате в 84 регионах России. Конкурс по 40 основным компетенциям пройдет в Москве в очной форме».

Соревнования пройдут среди участников по трем категориям, в них выступят 399 школьников, 411 студентов 316 специалистов.

Напомним, что в Чувашской Республике 24, 25 апреля 2022 года прошел региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором по 22 компетенциям соревновались 129 конкурсантов. А с 19 по 29 сентября в Чувашии проходил Подготовительный (отборочный) этап Национального чемпионата «Абилимпикс». В нем приняли участие 23 человека. По его итогам в дополнительных компетенциях представители нашего региона завоевали 2 медали. Продемонстрировав высокий профессионализм, Екатерина Тихонова, студентка «Чебоксарского экономико-технологического колледжа» заняла 2 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» в категории студент, и Глеб Миронов, выпускник «Чебоксарского экономико-технологического колледжа», занял 3 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» в категории специалист. Также 3 человека из 9, принявших участие в отборочных соревнованиях по основным компетенциям, пробились в финальную часть и в составе 8 финалистов сборной Чувашской Республики и примут участие в очном этапе Национального чемпионата.

Стимулом для достижения высоких результатов в чемпионате «Абилимпикс» является поддержка со стороны региона. Конкурсанты, ставшие призерами на национальном уровне, поощряются ценными подарками, грамотами и медалями.

«Абилимпикс» — это не просто конкурс профессионального мастерства. Чемпионат дает возможность для успешного трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья и помогает им в дальнейшей самореализации и социализации. Ведь работодатели видят потенциал людей, их таланты», - прокомментировал начальник отдела профессионального образования и науки Минобразования Чувашии Андрей Михайлов.

Виктория Розова студентка «Чебоксарского экономико-технологического колледжа» Минобразования Чувашии завоевала право участия в финале национального Чемпионата по компетенции «Швея» в ходе Подготовительного (отборочного) этапа. Она в сентябре выдержала конкуренцию из более чем 40 участников и заняла 1 место.

«Мне очень нравилось шить еще в школе, и поэтому я с удовольствием приняла участие в чемпионате «Абилимпикс». Сейчас я обучаюсь на швею в колледже и надеюсь на победу в финале», - рассказывает Виктория.

В рамках чемпионата, помимо соревнований, предусмотрены деловая, профориентационная, выставочная и культурно-досуговая программы. Параллельно с чемпионатом будет проходить Международный технологический фестиваль с участием Национальной сборной «Абилимпикс» Россия и представителей зарубежных стран.

Минобразования Чувашии.