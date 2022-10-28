Подвига немеркнущая слава

Указом Главы Чувашской Республики Олега Николаева № 201 от 6 декабря 2021 г. установлено ежегодно 28 октября отмечать День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

В целях увековечения трудового подвига участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в этот день на территории всех муниципальных образований республики проводятся уроки истории, часы мужества, встречи с краеведами, историками, библиотекарями, архивистами.



Экспозиция «Наш Сурский рубеж обороны» открылась в сельской библиотеке деревни Шумерли в Год памяти и славы в Чувашии, осенью 2020 года. Основные экспонаты времен войны были найдены во время раскопок на участке оборонительной линии Сурского рубежа в 99-ом квартале Шумерлинского лесничества и переданы в дар инициативной группой администрации Шумерлинского района под руководством зам. главы Андрея Мостайкина. На выставочных стеллажах — скобы и гвозди разных размеров, гайки, дверные ручки, совок для извлечения золы, крючки от двери, расплавленная алюминиевая ложка, несколько бутовых камней, фрагменты истлевших деревянных бревен. Особые экземпляры экспозиции – саперная лопатка и топор – найдены еще в детстве и переданы в музей жителем деревни, ветераном педагогического труда В.Е. Федяровым. Артефакты органично дополняют орудия труда того времени: кирка, рогатка, пилы, мотыги, долото.



Заведующая библиотекой Людмила Кадеева по крупицам собирает материал о трудовом подвиге своих земляков, строивших оборонительный рубеж. Записывает рассказы старожилов деревни, чьи матери, братья, сестры принимали самое непосредственное участие в масштабном строительстве. «Идеей создания тематического мини-музея я загорелась два года назад, когда Андрей Александрович Мостайкин принес найденные в раскопках на берегу Суры артефакты, — рассказала она. — Примерно с 90-х годов я помню рассказы местных жителей — участников строительства. С годами, конечно, что-то стерлось из памяти. Тем интереснее мне была эта тема. Вместе с заведующей сельским Домом культуры Ольгой Мармышевой мы тогда посетили нескольких родственников строителей Сурского рубежа. Позднее их воспоминания легли в основу видеоролика, подготовленного к 80-летию строительства Сурского оборонительного рубежа».

Мини-музей расположился на втором этаже сельской администрации, как раз напротив входа в библиотеку. Мебель приехала из межпоселенческой библиотеки, стеклянные витрины помогли установить городские предприниматели и депутаты поселения. Весомый вклад в идейную составляющую экспозиции внес краевед Анатолий Пояндаев.



При входе сразу бросается в глаза огромный баннер «Наш Сурский рубеж обороны» с эпиграфом «И помните вы этот подвиг, люди! И помни это, 21 век!». С огромной стены смотрят лица участников строительства. Фото были сделаны в разные годы, поэтому на стенде женщины и мужчины разных возрастов. А в 1941 году это были совсем молодые люди. Их судьбы сложились по-разному. Сегодня никого из них уже нет в живых.



Вот фото Евдокии Федоровны Федяровой. Во время рытья окопов случилось несчастье — на ее голову упало дерево. После этого молодая женщина долго болела и в 1944 году умерла, оставив сиротами троих детей. Об этом библиотекарю рассказал ее сын Василий.



А вот еще одна история, рассказанная родственниками. Петр Андреевич Ичаков и Матрена Петровна Яргунина были женихом и невестой, копать Сурский рубеж ходили вместе. Вскоре Петра мобилизовали и воевать он ушел практически сразу после свадебного застолья. А в декабре 1942 года на него пришла похоронка. На фото он молодой, красивый. Кажется, что вся жизнь впереди…

Раиса Герасимовна Федярова копала рубеж тринадцатилетней девчонкой. Долго она не выдержала, так тяжело ей было. «Хорошо ее знала, – говорит Людмила Кадеева. — Она умерла лет шесть назад, дожив до 88 лет. Приветливая, добрая бабушка. Когда мы собирали в клубе наших ветеранов, пожилая женщина, вспоминая тот период своей жизни, не сдерживала горьких слез».



В деревне Шумерле сохранился дом Немцовых, где в конце 1941 — начале 1942 годов располагалась санчасть Сурского строительства, продолжает рассказ о военном времени Л. Кадеева. «Дом практически сохранился в том же виде. Было бы здорово организовать там музей! Хозяева уже дали предварительное согласие, — озвучивает свои планы библиотекарь. — Обязательно будем работать над этим».



По данным Государственного архива современной истории Чувашии, на строительстве оборонительных рубежей трудились около 200 тысяч человек. Это треть трудоспособного населения республики по состоянию на 1 октября 1941 года. К сожалению, точных данных о количестве жителей деревни Шумерли, принимавших участие в том масштабном строительстве, не сохранилось. Поэтому восстановление того периода жизни по большому счету возможно только на основе семейных архивов и воспоминаний родных и близких.



Шумерлинская сельская библиотека продолжает сбор материалов, воспоминаний, документов, фотографий о строительстве Сурского рубежа. Чтобы для будущих поколений сохранить память о подвиге наших предков, простых тружеников тыла той страшной войны.

Одна из экспозиций мини-музея (на снимке) посвящена перезахороненному на территории кладбища дер. Шумерли без вести пропавшего в сентябре 1942 года уроженца деревни Николаю Шараськину. Останки бойца были найдены в 2019 году в результате поисковых работ на «Вахте памяти» Кировского района Ленинградской области поисковыми отрядами и торжественно захоронены на малой родине.

Ольга Дмитриева.







