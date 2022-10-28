Олег Николаев выразил признательность женскому движению Чувашии за многогранную общественную работу

Глава Чувашии принял участие в работе ХХ Съезда Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии», посвященного 95-летию организации.

«За время работы организации сложились крепкие традиции, женщины в разные периоды активно участвовали в жизни республики. Союз женщин Чувашии сегодня — это сильная общественная организация. Женское движение в Чувашии намного больше, чем просто общественная организация. Это целое созвездие общественных организаций, которые объединены, чтобы наполнять все, что происходит в регионе», — подчеркнул Олег Николаев и выразил признательность представительницам прекрасного пола за многогранную работу. «Перечень мероприятий и проектов, инициированных вами, не счесть. Благодарю за то, что неравнодушно относитесь ко всему, что происходит в республике. Выполняете работу результативно и надолго», — добавил он.

Руководитель региона подчеркнул, что Союз женщин Чувашии одним из первых начал активную деятельность по формированию патриотизма у детей и молодежи, восстановлению и популяризации исторических фактов защиты Отечества в тылу в годы Великой Отечественной войны на примере строительства Сурского рубежа и Казанского обвода.

Многочисленные инициативы женсоветов: исторические реконструкции по строительству Сурского и Казанского рубежей, сбор воспоминаний участников того времени, организация встреч молодежи с активистами, сбор материалов о защитниках безмолвных рубежей были поддержаны на региональном и федеральном уровнях.

Огромная работа проводится Союзом при организации отправки мобилизованных мужчин в зону проведения СВО. Олег Николаев акцентировал, что акция «Подари платок солдату» нашла большую поддержку среди женщин, которые всю свою любовь, тепло женских рук и веру в Победу вложили в вышивание платочков, которые послужат оберегом, символом малой Родины для наших мобилизованных.

Союз женщин Чувашии с 95-летием также поздравили председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы Алла Салаева, Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, которые также обозначили огромную роль женщин в жизни современного общества страны.

Председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева выступила с докладом о проделанной работе.

Она в частности отметила, что в 2021 году Союз женщин Чувашии поддержал приезд детей из города Горловка Донецкой Народной Республики. В 2022 году на «День города Чебоксары» приезжала делегация из города Торез – побратима нашей столицы из Донецкой Республики.

Все отделения Союза женщин приняли участие в акции «Подарок солдату». При поддержке Администрации Главы Чувашской Республики отправлено 8 тонн груза и письма поддержки военнослужащим-участникам спецоперации.

12 октября совместно с Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Аллой Леонидовной Салаевой Союз передал подарки и детские письма со словами поддержки бойцам, находящимся на лечении в Военном госпитале им. Кирова в г. Санкт-Петербурге. Женщины пообщались с земляками, которые находятся на лечении.

Совместно с Чувашским национальным музеем проходит акция «Подари платок солдату». Женщины Чувашии вышили около 3 тыс. платков-оберегов для мобилизованных мужчин из Чувашии. Каждое отделение Женсовета включилось в работу по организации проводов.

В рамках Всероссийского проекта «Разговоры о важном» женщины республики проводят в школах классные часы на патриотические темы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.