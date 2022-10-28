На реконструкцию нужны миллиарды

На совещании у Главы Чувашии Олега Николаева, состоявшемся 20 октября, было обсуждено состояние систем водоснабжения и водоотведения в Шумерле и Алатыре. Из-за ветхости коммунальной инфраструктуры и большого числа несанкционированных врезок объем потерь в сетях достигает 50 %. Для реконструкции объектов в Алатыре необходимо более чем 2,2 млрд рублей, в Шумерле — свыше 2,6 млрд рублей.



«Объем требуемых инвестиций колоссальный, поэтому сейчас прорабатываем варианты точечной помощи, — отметил вице-премьер Правительства Чувашии и глава Минстроя Павел Данилов. — Например, варианты финансирования реконструкции водоводов от сурского водозабора до водоочистной станции протяженностью 3 км каждый. При аварии на этом участке может быть нарушено или остановлено централизованное водоснабжение более 70 % населения города, в том числе социально значимых объектов, ввиду чего реконструкция данного участка критически необходима».



Определение несанкционированных врезок в сетях водоснабжения планируют завершить до 1 ноября 2022 года, отметили на совещании.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.