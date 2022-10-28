Из истории строительства

Шумерля была важным центром строительства Сурского оборонительного рубежа. Через наш город проходил кратчайший железнодорожный путь к Казани — важному промышленному центру страны. Если бы враг прорвал оборону Москвы и устремился вглубь страны на восток, то его необходимо было остановить здесь. Именно поэтому в Шумерле находилось управление военно-полевого строительства № 2 (ВПС-2) – одно из четырех ВПС Сурского рубежа. Размещалось управление в малом зале клуба деревообрабатывающего комбината (ныне ДК «Восход»), переоборудованного в авиационный завод (ныне комбинат автофургонов). Строительство оборонительного рубежа пролегало от деревни Пандиково Красночетайского района до устья реки Алгашки Шумерлинского района. К ВПС-2 были прикреплены Шумерлинский, Красночетайский, Калининский и Вурнарский районы. Со второй половины ноября 1941 года были привлечены жители Ишлейского района.



Для строительства рубежа Шумерлинский район ежедневно снаряжал 3800—3900 человек со всех колхозов и предприятий. В отдельные дни, например, 7 ноября 1941 года, эта цифра доходила до 7800 человек.



По законам военного времени работа велась без выходных, не прерывалась и в самые сильные морозы. Трудились по десять часов в день. Огромная тяжесть ложилась на хрупкие плечи женщин и подростков. Наравне с мужчинами они выполняли все оборонные работы, рыли противотанковые рвы и эскарпы, строили землянки, дзоты и т.д. Отдаленность рубежа, слабая заселенность этих мест затрудняли размещение людей и осложняли доставку продовольствия и фуража. Не хватало жилья, приспособленных помещений. В землянках размером 6×7 м жили по 25-45 человек. Остальные размещались в домах колхозников ближайших деревень, нередко по 10-15 человек.



Согласно нормам, установленным Совнаркомом Чувашской АССР, задействованные на строительстве оборонительных сооружений рабочие должны были получать в день 800 г хлеба, 35 г крупы, 40 г мяса, 10 г жиров, 600 г овощей и картофеля. Однако НКВД республики в декабре того же года сигнализировал, что «не совсем хорошо обстоит дело со снабжением продуктами питания людей, занятых на строительстве военно-полевых сооружений. На некоторых участках производимых работ общественное питание не организовано. Снабжение продуктами питания проходит с перебоями, есть отдельные случаи снабжения недоброкачественными продуктами, вследствие чего имеются отдельные факты заболевания».



Несмотря на все лишения и трудности, люди старались изо всех сил, понимали ответственность перед Родиной. Задание Государственного комитета обороны СССР было выполнено в срок. Строительство Сурского оборонительного рубежа было завершено 20 января 1942 г.

За три месяца оборонительных работ на участке № 1, где работали шумерлинцы, были оборудованы 39 дзотов и дотов, 32 землянки, 27 километров эскарпа вдоль берега Суры, 3 километра противотанковых рвов, 4 наблюдательных пункта и другие сооружения. Употреблено лесоматериалов 2560 кубометров, бутобетона 540 кубометров и др.



За героический труд в тяжелых условиях постановлением СНК Чувашской АССР № 121 от 20 февраля 1942 года большое количество рабочих было удостоено денежных премий. Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 16 марта 1942 года 167 человек награждены почетными грамотами, в т. ч. по прорабским участкам ВПС-2: № 1 (Шумерлинский район) – 11 человек, № 2 (Вурнарский район) – 6, № 3 (Калининский район) – 8, № 4 (Красночетайский район) – 12, № 5 (Ишлейский район) – 9.



Разгром немцев под Москвой не позволил гитлеровской армии продвинуться далее на восток. Но точка в истории рубежа была поставлена гораздо позднее, поскольку уверенности в скорой победе тогда не было. На протяжении 1942—1943 годов, до марта 1944 года, сооружения Сурского оборонительного рубежа поддерживались в полной боевой готовности, охранялись и сохранялись, пока необходимость в этом не отпала.



Еще до завершения работ в соответствии с постановлением СНК ЧАССР от 5 января 1942 г. ответственность за содержание сооружений Сурского оборонительного рубежа была возложена на исполкомы районных советов, в т. ч. шумерлинского и красночетайского.



Постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1944 года дальнейшая охрана и поддержание в порядке тыловых оборонительных сооружений были прекращены. Воспользоваться по назначению оборонительными сооружениями не пришлось. Дзоты, убежища, бараки и землянки, пригодные под овощехранилища или полевые станы, рекомендовалось передать колхозам, остальные разобрать, а материал, полученный при разборе, расходовать на нужды народного хозяйства.



Так завершилась эта трудовая эпопея. Пусть теперь говорят: не пригодились эти сооружения. Слава богу, что не пригодились! Зато мы знаем, на что способен наш народ в трудную годину.



Н. Кондратьев, краевед.