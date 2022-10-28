Детсад № 16 признан лучшим

25 октября в актовом зале Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля ВДПО Чувашии провело выездной семинар-совещание по охране труда и по пожарной безопасности. В нем приняли участие сотрудники Минтруда республики, Госинспекции труда, Главного управления МЧС России по Чувашии, ООО «Гарантия безопасности», предприятий и организаций региона.



В ходе деловой программы участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Также состоялось торжественное награждение победителей республиканского смотра-конкурса «Лучшее образовательное учреждение по охране труда и пожарной безопасности в Чувашской Республике», который проводился с апреля по сентябрь текущего года. В конкурсе в двух номинациях участвовали 96 образовательных учреждений.



В номинации «Лучшая организация в области охраны труда и пожарной безопасности среди дошкольных учреждений» заслуженное 1 место присуждено детскому саду № 16 «Рябинушка».



Шумерлинское МО ВДПО.