В Чувашии наградили победителей конкурса «Счастливое сельское детство»

Сегодня в ДК Тракторостроителей города Чебоксар состоялся I Республиканский детско-юношеский форум «Лучшие на селе». Во Дворце культуры были организованы интерактивные площадки, мастер-классы, игровые активности, фотозоны, выставки, автограф-сессия с авторами детских книг и концертная программа с участием победителей конкурса «Счастливое сельское детство». Напомним, что этот конкурс был посвящен Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики. Организаторами масштабного проекта выступили Минсельхоз и Минобразования Чувашии при поддержке Минкультуры республики и администраций муниципальных образований региона, а также Чувашский государственный аграрный университет в партнерстве с Союзом женщин Чувашии.

Следует отметить, что в конкурсе приняли участие 7 тысяч детей из детских садов и школ республики. Они продемонстрировали свои таланты в 2 тысячах творческих работ – в песнях, танцах, изобразительном искусстве и мастерстве слова. Награждение победителей и призеров конкурса стало своеобразным украшением праздника и проходило при участии Главы Чувашии Олега Николаева, депутата Государственной Думы Аллы Салаевой и других почетных гостей. Победители были награждены сертификатами на комплект мультимидийного оборудования, на коллективное посещение спектаклей в театр и сладкими призами.

Активное участие в этом конкурсе приняли и ребята из Шумерлинского муниципального округа. В разных номинациях на муниципальном этапе победителями стали учащиеся Егоркинской школы и воспитанники ее дошкольной группы, воспитанники Большеалгашинского СДК и обучающиеся Юманайской школы и СДК. К сожалению, нашим ребятам не удалось победить на республиканском уровне. Но некоторые из конкурсантов, в частности, танцевальный коллектив «Радуга» из Юманайской школы принял участие в торжественном мероприятии в Чебоксарах.







Марина Голованова, зав. информационно-методическим центром отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского МО:

— Очень приятно, что в конкурсе «Счастливое сельское детство» активное участие приняли и шумерлинские ребята. 11 из них стали победителями муниципального этапа в различных номинациях. Танцевальный коллектив «Радуга» из Юманайской школы, победивший в номинации «Народный стилизованный танец», побывал на торжественном мероприятии в Чебоксарах.

Хочется отметить, что победители конкурса порадуют зрителей своим творчеством на Дне сельского хозяйства, который состоится 1 октября в администрации Шумерлинского МО. Кроме выступлений юманайского танцевального коллектива и победителей номинаций «Художественное слово» и «Публикация в социальной сети», будут продемонстрированы и рисунки воспитанников дошкольных групп. Ведь они удивили нас яркостью и своеобразным видением жизни на селе.







Александра Тимофеева, руководитель танцевального коллектива «Радуга»:

— Я являюсь руководителем танцевального коллектива с 2015 года. На сегодняшний день его участниками являются пятеро обучающихся 10 класса Юманайской школы. За период существования коллектива у нас были неоднократные победы в районных и республиканских конкурсах, и нам очень приятно, что мы смогли победить в муниципальном этапе конкурса «Счастливое сельское детство» с чувашским танцем «Алран кайми».

Сегодня мы побывали на торжественном мероприятии в ДК Тракторостроителей. Там царила праздничная атмосфера, была организована красивая фотозона. Мы познакомились с творчеством других выступающих и получили ценный опыт для того, чтобы развиваться дальше.

Т. Александрова.