В Общественной палате Чувашии состоялась встреча с представителями Военного комиссариата республики

27 октября 2022 года в Общественной палате Чувашии состоялась встреча членов Палаты с представителями военного комиссариата республики. На встрече приняли участие заместитель Военного комиссара Чувашии по тылу, подполковник Евгений Ищенко, заместитель начальника отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Михаил Дунаев, представители средств массовой информации.

21 сентября в России согласно Указу Президента была объявлена частичная мобилизация. На сегодняшний день, частичная мобилизация в республике подходит к завершению. Призванные на воинскую службу отправляются в учебный центр Ульяновской области для боевого слаживания. Как отметили представители Военного комиссариата, Чувашская Республика выполнила мобилизационное задание.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы по организации частичной мобилизации в республике, оказанию всесторонней поддержки военнослужащим, а также вопросы обеспечения мобилизованных обмундированием и бытовыми предметами, которые необходимы для эффективного выполнения боевых задач.

Членов Палаты, в частности, интересовало ряд актуальных вопросов, на которые были получены следующие ответы.

Актуальный вопрос на сегодняшний день стоит по обмундированию мобилизованных. Зачастую призванным в рамках частичной мобилизации приходится закупаться экипировкой самостоятельно, на что уходят немалые средства. Как обстоят дела с выдачей экипировок и необходимых бытовых предметов для военнослужащих?

— Граждане, призванные по мобилизации, полностью обеспечиваются воинскими частями всеми необходимыми средствами для выполнения боевых задач, включая обмундирование и экипировку. В Чувашии из резервного фонда выделены дополнительные средства для организации закупок необходимых вещей (это спальные мешки, балаклавы, мобильные телефоны без расширенных мультимедийных возможностей, утепленные сапоги, коврики, перчатки, налокотники и аптечки). Что касается дополнительных средств помощи, то здесь военкомат старается оказать всестороннюю поддержку в доставке этих посылок мобилизованным гражданам. Данная работа держится на особом контроле.

Член Общественной палаты Чувашии, участник СВО Виталий Емельянов затронул тему статуса добровольцев. «Приехав с поля боя мы, добровольцы, столкнулись с проблемой получения удостоверения ветерана боевых действий. Как проводится работа с гражданами, которые были призваны для участия в СВО в добровольном порядке?»

— Если участник СВО не получил удостоверение ветерана боевых действий в воинской части, то ему необходимо обратиться в Военный комиссариат по месту жительства за получением удостоверения. На сегодняшний день правовой статус добровольцев в законодательстве не урегулирован. Как только соответствующий документ будет принят, будет проведена вся последующая работа.

После объявления частичной мобилизации, многие руководители предприятий столкнулись с тем, что не могут организовать бронирование для своих сотрудников. Как идет работа по брони граждан от мобилизации?

— Все организации обязаны вести воинский учет. Однако эта задача у организаций не всегда оказывалась в числе приоритетных. В связи с этим, военкоматом республики было принято решение о составлении списков сотрудников организаций, подлежащих бронированию. Сотрудниками военкомата в ручном режиме и в персональном порядке определяется, соответствует ли работник оформлению бронирования или нет. В случае, если сотрудник по всем перечням походит под бронирование, то в военно-учетный документ гражданина ставится отметка, что он забронирован.

Проводится ли мобилизованным дактилоскопия?

— Со всеми гражданами, призываемыми на военную службу в Вооруженные Силы проводят обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию. Если мобилизованный ранее не проходил дактилоскопию, в случае призыва гражданина для участия в СВО, с ним проводят дополнительную дактилоскопическую процедуру. Данная работа в республике налажена совместно с министерством внутренних дел и перед каждой отправкой мобилизованных, сотрудники полиции в обязательном порядке выполняют процедуры по дактилоскопии.

Каким образом организовано в военкоматах прохождение медицинской комиссии? Ингода поступают обращения, что гражданина мобилизовали, а потом выясняется, что у него имеются заболевания, которые не позволяли его мобилизовать.

-Хочется подчеркнуть, что, в начале, гражданину повестка в Военкомат вручается для уточнения военно-учетной специальности, и в том числе для прохождения медицинского освидетельствования.

Если гражданин не может быть участником боевых действий, либо у него имеются соответствующие семейные обстоятельства, то их не отправляют на военную службу.

Если резервист имеет какие-либо проблемы со здоровьем, то при явке в военкомат с собой нужно взять всю медицинскую документацию, подтверждающую заболевание. Если есть основания для проведения углубленного изучения здоровья, то врач дает соответствующее направление в больницу для выяснения состояния здоровья. Как только военкоматом будет получено заключение из медицинского учреждения с подтверждением заболевания, военно-врачебной комиссией будет вынесено заключение о годности к службе и возможной отсрочки.

По итогам встречи, Председатель Общественной палаты Чувашии Ванифатий Шайкин от лица всех участников встречи поблагодарил сотрудников Военного комиссариата республики за проводимую ими работу.





