Семьи мобилизованных, добровольцев, а также служащих по контракту смогут воспользоваться мерами поддержки при подключении газа

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал указ, которым расширяются меры социальной поддержки граждан, участвующих в специальной военной операции.

В частности, члены семей мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции начиная с 24 февраля 2022 года, а также военнослужащих по контракту смогут воспользоваться компенсацией части затрат на приобретение газоиспользующего оборудования, приборов учета газа при газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Чувашской Республики.

Также новый указ распространяет меры поддержки, предусмотренные указом Главы Чувашской Республики «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации», на военнослужащих по контракту в период прохождения ими военной службы.

Источник: cap.ru.