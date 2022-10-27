Осенний призыв в Чувашии стартует 1 ноября

Как и по всей России, начнется он позже обычного. Решение сдвинуть начало призыва на месяц прокомментировал Министр обороны Сергей Шойгу, объяснив высокой загруженностью военкоматов. «Нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки», – сказал он.

Важная характеристика грядущего процесса – он абсолютно не связан со специальной военной операцией на Украине, это призыв, который будет осуществляться в установленном законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. «Военнослужащие по призыву в спецоперации участвовать не будут, военную службу будут проходить только в подразделениях на территории Российской Федерации, – подчеркнул Военный комиссар Чувашской Республики Бахтиер Холиков. – Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они будут осваивать современную технику и получат военно-учетную специальность».

С военкомом республики солидарен и замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба страны Владимир Цимлянский: срочников на СВО отправлять не станут. «Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», – добавил также он.



Изменения коснутся и количества новобранцев. В осенний призыв на службу призовут меньше людей, чем год назад. При этом в Чувашии, к примеру, на срочную службу отправится менее тысячи человек. Срок службы остается прежним и составляет один год – в России не рассматривается вопрос его продления срока службы призывников.