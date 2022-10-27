К декабрю – новая спортплощадка с футбольным полем

Для представления жителям Шумерлинского муниципального округа оборудованной по всем современным нормам территории для культурно-развлекательного и спортивного досуга в июле месяце было начато строительство спортивной площадки с футбольным полем в д. Торханы при спортивной школе им. В.Н. Ярды. Работы на участке проводит подрядчик ООО «Малая строительная организация «Аликовская». Все работы ведутся в соответствии с графиком.

Общая стоимость работ по контракту составляет более 27 млн рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики – более 23 млн рублей и из бюджета Шумерлинского муниципального округа – более 4 млн рублей. Срок окончания строительства объекта капитального строительства — декабрь 2022 года.

Источник: сайт Шумерлинского МО.