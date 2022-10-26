Три города Чувашии заявятся на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды

Межведомственная комиссия под руководством Главы Чувашской Республики Олега Николаева одобрила заявки Новочебоксарска, Алатыря, Шумерли на участие в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Заявки должны уйти до 1 ноября, итоги конкурса будут подведены в декабре.

Новочебоксарск представит на конкурс концепцию благоустройства территории парка «Ельниковская роща». Алатырь выступит с проектом благоустройства исторической части города в границах улиц Горшенина, Ленина и площади Революции. Шумерля будет участвовать с конкурсной заявкой по реновации Парка им. 50-летия Пионерской организации.

Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2018 года. Чувашия уже неоднократно входила в число победителей Всероссийского конкурса благоустройства. Благодаря выигранным грантам сейчас благоустраиваются два парка в Шумерле и Козловке, работы по ним планируется завершить в ноябре 2022 года.

Напомним, в VI Всероссийском конкурсе 2022 года победителями стали Цивильск и село Порецкое. Для проектов благоустройства их исторических центров разрабатывается проектно-сметная документация.

Источник: cap.ru.