Платить, нельзя отказать: после сообщения на портале госуслуг сельчанке назначены положенные выплаты

Жительнице Порецкого района отказали в пособии на ее трех детей, хотя семья является малообеспеченной. При этом было указано, что при межведомственном взаимодействии сведения о ребятишках не подтвердились.

«Прошу вас: пожалуйста, разберитесь», – такое обращение оставила многодетная мать на портале «Госуслуги. Решаем вместе». Специалисты Центра управления регионом Чувашской Республики обработали сообщение и проконтролировали исполнение просьбы сельчанки. После уточнения данных решение по заявлению женщины было пересмотрено. Ей выслали письменное уведомление о назначении ежемесячных выплат на детей и перечислили сумму за «потерянный» месяц.

Напомним, жители республики могут оставлять сообщения в адрес органов государственной власти не только на портале госуслуг, но и в популярных пабликах в социальных сетях. Традиционно популярны темы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог. Немалая часть обращений посвящена вопросам социальной защиты семей и детей.