Житель села Русские Алгаши награжден Почетным знаком «За заслуги перед Шумерлинским районом»

25 октября свой 80-й день рождения отметил Виктор Григорьевич Мальков. Словами благодарности за вклад в развитие села и района юбиляра поздравили глава Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов и начальник Русско-Алгашинского территориального отдела Виталий Спиридонов. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного самоуправления глава округа наградил юбиляра Почетным знаком «За заслуги перед Шумерлинским районом».

Родился В.Г. Мальков в 1942 году в п. Старокаменное Порецкого района. После окончания в 1960 году Кировской средней школы Алатырского района пять лет работал на Кировском лесокомбинате. С 1965 по 1970 гг. учился в Чувашском сельхозинституте, после окончания которого начал трудовую деятельность в совхозе «Алгашинский». С 1970 по 1972 гг. был агрономом, с 1972 по 1975 гг. – главным агрономом, а в 1975 г. Виктор Григорьевич стал директором совхоза и проработал на этой должности 20 лет.



При нём в совхозе «Алгашинский» процветало животноводство, пчеловодство и овощеводство. На открытом грунте и в теплицах получали хороший урожай томатов, огурцов, капусты, моркови и других овощей. За высокие достижения в работе в 1974 году В.Г. Мальков был награждён медалью «За трудовую доблесть», в 1992 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики». С 1995 по 2005 гг. В. Г. Мальков занимал должность главы Большеалгашинской сельской администрации.



Всегда и во всем Виктора Григорьевича поддерживает супруга Альбина Александровна. Дом Мальковых всегда гостеприимный и хлебосольный. Супруги вырастили двое детей – Марину и Александра. Оба получили хорошее образование и стали учителями Алгашинской школы. На данный момент у Виктора Григорьевича один внук, две внучки и два правнука.

В. Г.Мальков – человек особой закалки, не привык сидеть сложа руки. Он — пчеловод со стажем. Отменный вкус мёда с мальковской пасеки славится на всю округу!

Находясь на заслуженном отдыхе, он и сейчас проявляет интерес ко всему, что происходит в родном селе, в родной стране.