Грант для будущего педагога

Молодых людей, которые хотели бы трудиться в системе среднего профессионального образования, немного. И все же они есть. Например, студент 4-го курса Шумерлинского политехнического техникума Александр Огурцов после окончания учебы хочет связать свою трудовую деятельность с педагогикой, т.е. остаться работать в своем техникуме в должности мастера производственного обучения.

Впервые Александр переступил порог техникума в 2018 году, поступив на обучение по рабочей профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Завершив обучение в 2021 году и получив диплом с отличием, он продолжил обучение в нашем же техникуме уже по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем агрегатов автомобилей».

Александр умело совмещает обучение с общественной работой. Является председателем студенческого самоуправления техникума, заместителем председателя студенческого научного общества, ведет работу в составе волонтерского объединения «Пламя», является лауреатом XXIV Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». Победитель регионального конкурса творческих проектных работ «Транспорт моей мечты-2022», республиканского конкурса на лучшую модель студенческого самоуправления «Думаем! Решаем! Действуем!» среди профессиональных образовательных организаций Чувашии. Являлся стипендиатом Главы Чувашской Республики, стипендиат Правительства Российской Федерации.

А в октябре 2022 года Александр стал получателем гранта Главы Чувашской Республики для студентов государственных профессиональных образовательных организаций на 2022/23 учебный год. Грант в размере 10 тысяч рублей ежемесячно предоставляется студентам выпускных курсов, которые достигли значительных результатов в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной деятельности и для последующего трудоустройства в государственных профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики на должностях педагогических работников.

Администрация Шумерлинского ПТТ.