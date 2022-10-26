В Шумерле создан координационный центр по оказанию социально–психологической поддержки членам семей мобилизованных граждан. Согласно распоряжению главы администрации председателем этого центра назначена заместитель Ирина Сасакина. Аккумулирующим пунктом помощи же является Шумерлинский комплексный центр социального обеспечения населения (директор Елена Волкова). Сюда семьям военнослужащих можно обратиться за социально–психологической поддержкой: проезд Мебельщиков, д.9, тел. 8(83536)2-91-27, 8(83536)2-81-06 (с 08:00 до 17:00). «Серебряные волонтеры» смогут оказать помощь в сопровождении детей до детского сада, школы, кружков и секций, присмотреть за ними и т.п. Возможно оказание помощи в бытовом плане – ответственные специалисты Центра скоординируют по данному направлению.

Комиссионно составляется «социальный паспорт» на семью каждого мобилизованного гражданина. При составлении паспорта выявляется нуждаемость семьи в помощи или иной поддержке.

Отметим, что в Чувашии общим координатором деятельности по оказанию социально–психологической поддержки членам семей мобилизованных граждан является Комплексный центр социального обслуживания населения Чебоксар. При нем работает телефон «горячей линии»: 8(8352)45-13-88, 89959308424. Семьи военнослужащих, проживающие в Шумерле, также могут обратиться в республиканский центр, откуда заявление для решения будет направлено в соответствующую ответственную структуру.

Напомним, что к установленным федеральным гарантиям в Чувашии по Указу Главы республики № 120 от 10 октября определены дополнительные меры поддержки, направленные на решение бытовых, юридических, финансовых, социальных вопросов членов семей военнослужащих.

Что касается поддержки детей военнослужащих шумерлинцев, то в городе действуют следующие меры: бесплатное двухразовое питание в школах, освобождение от платы за посещение детского сада, ежемесячная стипендия Главы Чувашии в размере 2 тыс. рублей для обучающихся. По данным мерам поддержки обращаться в отдел образования администрации города: ул. Октябрьская, д.20, каб. №212, тел. 8(83536)2-24-40.

Источник: gshum.cap.ru.