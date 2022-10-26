В Чувашии открылся III Международный фестиваль «Созвездие земляков»

Вчера, 25 октября, в рамках открытия Форума «Знай наших», на сцене Чувашской государственной филармонии стартовал фестиваль «Созвездие земляков». Участников и гостей события приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. «Проведение уже третьего фестиваля «Созвездие земляков» — это новая традиция, которая формируется прямо на наших глазах. И формируют ее наши земляки, которые состоялись как выдающиеся деятели исполнительского искусства. Их всех связывают одни корни — корни Чувашии, что нас радует и наполняет гордостью»,- сказал в приветственном слове руководитель региона.

В фестивале примут участие 11 артистов из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Сыктывкара, Балашихи, Нижнего Новгорода и один приглашенный коллектив — Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», в состав которого тоже входят молодые музыканты — уроженцы Чувашии. Выступление оркестра в программе фестиваля состоится 26 октября.

В рамках фестиваля также запланировано проведение мастер-классов приглашенных артистов для студентов Чувашского государственного института культуры и искусств, факультета искусств ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова.

27 октября пройдет гала-концерт, в котором примут участие выдающиеся мастера исполнительского искусства, уроженцы Чувашии и ведущие солисты Чувашской Республики.







