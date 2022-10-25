Обучающиеся студии «РобоМир» МБУДО «Центр детского творчества» города Шумерля с 19 по 23 октября приняли участие в Международном фестивале робототехнике «Робофинист 2022» в г. Санкт-Петербург. Путёвкой на данный фестиваль стала победа в Региональном робототехническом фестивале отборочного этапа ВРО «Робофинист — 2022» в г. Чебоксары.

Все проведенные в Санкт-Петербурге дни были насыщенными и продуктивными. Кроме конкурсных мероприятий ребята посетили квесты, мастер-классы, лектории, посмотрели битву роботов, футбол роботов.

Познавательной была и экскурсия Музей железнодорожного транспорта. Его экспозиция представляет большой интерес, так как это один из старейших научно-технических музеев мира. Ребята смогли побывать в интерактивном Музее «Гранд Макет Россия». Экспозиция музея – самый большой макет России в мире площадью 800 квадратных метров, который является художественным воплощением образа нашей страны: от ее Дальневосточных рубежей до «янтарного» побережья Балтийского моря.

Шумерлинцы благодарят организаторов отборочного регионального этапа «Робофинист» за возможность встретиться с более чем 1200 участниками этого замечательного турнира в Санкт-Петербурге, а организаторов Международного турнира — за насыщенные и продуктивные дни.

Источник: gshum.cap.ru.