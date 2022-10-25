Разговоры о важном: мужество, героизм, семья!

В Чувашии стартовала неделя патриотических мероприятий по увековечиванию памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.



В рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» обучающиеся МБОУ «Гимназия 8» г. Шумерля говорили о трудовом подвиге жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны, о мужестве и героизме, семье, как ячейке общества.



Школьники начальных классов приняли участие в акции «Сурский рубеж глазами детей», просмотрели анимационные фильмы, созданные детьми и их родителями в рамках одноименного фестиваля.



Гостем «разговоров о важном» в 5-7 классах стал Имам Шумерлинской Соборной мечети Дамир хазрат Адиатулин. Семья, традиции, воспитание, зарождение мужества — об этом шла речь на встрече.



Со старшеклассниками занятие «Чувашия — подвиг в тылу» провел депутат городского собрания депутатов г. Шумерля Демьянов Сергей Николаевич: «Мы помним и чтим героев сражений Великой Отечественной войны, помним павших на фронтах. Но не стоит забывать о тружениках тыла — о тех, кто внес свой вклад в Победу».



Единство усилий, сплочение всех россиян, девиз – «МЫ ВМЕСТЕ» как никогда необходим сегодня. Оказать помощь и поддержку может каждый, главное — не оставаться в стороне, быть соучастным к проблемам и бедам ближнего.