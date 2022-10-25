Приведи интернет в свою деревню!

Этой осенью Минцифры России вновь проводит всероссийское голосование по отбору населённых пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек, которые государство обеспечит мобильным интернетом в следующем году.

Проголосовать можно до 12 ноября включительно на портале «Госуслуги», если у вас есть подтверждённая учётная запись, или отправив бумажное письмо в министерство с указанием малого населённого пункта, где нужен мобильный интернет, ваши Ф.И.О. и адрес постоянной регистрации. Адрес для почтового отправления: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Письмо будет учтено при подсчете голосов, если поступит в Минцифры не позднее 26 ноября включительно. На момент голосования гражданин должен быть старше 18 лет.

Список населённых пунктов, которые по итогам голосования подключат к мобильному интернету в 2023 году, появится на «Госуслугах» 26 декабря. Количество претендентов на интернет 4G – 1800 поселений.

На данный момент в голосовании на портале «Госуслуг» приняли участие более 165,5 тысячи человек, из них более 3,4 тысячи – жители Чувашии. В рейтинговом списке есть и населенные пункты Шумерлинского муниципального округа: Саланчик, Кабаново, Мыслец, Нижняя и Верхняя Кумашки, Русские и Чувашские Алгаши, Ходары, Пояндайкино, Лесные Туваны и Туваны, Красный Октябрь, Бреняши, Луговая. Однако пока их рейтинг очень низкий – по 10 голосов получили Саланчик и Нижняя Кумашка, у остальных – менее. А между тем лидеры рейтинга по нашей республике набрали 76-66 голосов. Значит, шумерлинцам и выходцам из шумерлинского края нужно активизироваться. Голосование показывает, насколько само население готово и хочет перемен.

Напомним, что в прошлом году были отобраны 2002 населенных пункта, в которые провели и проведут интернет до конца текущего года. За полтора месяца проголосовали более 700 тысяч россиян, из них 85 тысяч голосов в Минцифры поступило по почте. Министерству потребовалось два месяца, чтобы разобрать горы бумажных писем. Некоторые из них содержали сотни и даже более тысячи голосов и каждый голос был учтен.

Подключение населенных пунктов к интернету осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Подготовила Наталья Игнатьева.