Какой кадастровый инженер лучше?

Управление Росреестра по Чувашии подготовило рейтинг кадастровых инженеров республики с учетом сведений о том, сколько было зафиксировано положительных решений, приостановлений и отказов. Теперь каждому жителю доступна информация о специалистах, которые работают в регионе. Это должно уменьшить риски при выборе подходящего кадастрового инженера.

«В таблице сразу видно, кто из кадастровых инженеров работает очень активно, а кто нет. В списке указано, сколько дел они подали в Росреестр, сколько получили отказов и приостановлений. Гражданам, которые выбирают себе кадастрового инженера, нужно обратить внимание на два столбца – общее количество решений (сколько дел подали) и количество решений об осуществлении учета и регистрации (сколько положительных решений принято). В идеале эти две цифры должны совпадать», — рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Также рейтинг позволит узнать, в какой СРО работает специалист и под каким номером он числится в государственном реестре кадастровых инженеров. Все это повышает прозрачность деятельности и саморегулируемых организаций, и их членов, предоставляющих услуги населению.

Обновление рейтингов происходит ежеквартально. Ознакомиться с информацией можно на сайте Росреестра в подразделе «Статистика и аналитика», предварительно выбрав Чувашскую Республику.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.